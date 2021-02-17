Около сотни бывших работников Сумского НПО пришли на сессию горсовета В Сумах около сотни бывших работников машиностроительного завода пришли на сессию городского совета.

Они просили депутатов повлиять на ситуацию с выплатой долгов по заработной плате. Людей пустили в сессионный зал, пишет Суспільне.

Они обращались к городскому голове Александру Лысенко, рассказал адвокат Дмитрий Супрун, который защищает их интересы.

«Было предложение городского головы создать рабочую группу по урегулированию вопроса, однако, фактически этого не произошло. Не были приглашены ни правоохранительные органы, которые должны расследовать невыплату зарплаты, невыполнение решений судов, не пригласили также уполномоченных лиц, которые могли на это повлиять. Сейчас администрация предприятия стала на путь невыплаты заработной платы, перевели людей на другое предприятие. Решается вопрос переоформления земли на новое предприятие. То есть руководство, владельцы завода, хотят оставить долги на старом предприятии, а людей уже перевели на новое предприятие», - рассказал адвокат.

По его словам, земельные вопросы рассматривались на земельной комиссии, и были отложены до урегулирования вопроса по долгам по заработной плате.

«На сегодня нет ни плана, в управление юстиции не предоставлен перечень имущества, которое у них не используется на производстве, которое они могут оказать без ущерба для производства непосредственно», - сказал Супрун.