Сумской горсовет не хочет проводить аудит коммунальных предприятий Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты голосовали за проект решения о проведении аудита коммунальных предприятий.

Однако «за» набралось всего 14 голосов. Не голосовал в том числе и мэр Сум Александр Лысенко. Его в работе КП, вероятно, все устраивает...

За были депутаты от «Европейской солидарности», «Слуги народа» и «Силы и чести».