Сумские депутаты не смогли отменить 7 грн в маршрутках Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты голосовали за проект решения об отмене решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Перед голосованием показали ролик о состоянии сумских маршруток, об авариях, пожарах и т.д. Однако «за» набралось всего 14 голосов. Не голосовал в том числе и мэр Сум Александр Лысенко, который на маршрутках не ездит.