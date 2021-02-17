В Сумах стало на два почетных гражданина больше Сегодня, 24 февраля, во время сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин Сум» (посмертно) двум известным врачам.

Депутаты проголосовали за присвоение званий Зиновию Красовицкому (за 34 голоса) и Александру Емцу (за 36). Справка Красовицкий Зиновий Иосифович - ученый, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, основатель центра по инфектологии и медико-биологических проблем в экологии, который впоследствии получил статус областного учреждения и превратился в Сумскую областную инфекционную больницу. Емец Александр Михайлович - директор «Детской клинической больницы Святой Зинаиды» (1998-2020), Заслуженный врач Украины.