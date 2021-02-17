В Сумах стало на два почетных гражданина больше

Депутаты проголосовали за присвоение званий Зиновию Красовицкому (за 34 голоса) и Александру Емцу (за 36).
Красовицкий Зиновий Иосифович - ученый, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, основатель центра по инфектологии и медико-биологических проблем в экологии, который впоследствии получил статус областного учреждения и превратился в Сумскую областную инфекционную больницу.
Емец Александр Михайлович - директор «Детской клинической больницы Святой Зинаиды» (1998-2020), Заслуженный врач Украины.