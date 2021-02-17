На Сумщине дали 8 лет за нападение на таксиста и угон его авто Шосткинской местной прокуратурой в суде доказана вина 24-летнего парня в разбойном нападении и лишении свободы таксиста, а также завладении его транспортным средством.

Речь идет о событии, которое произошло 6 ноября 2020 года в г. Шостка. 56-летний таксист сообщил в полицию, что неизвестный молодой человек попросил отвезти его на окраину города. По дороге пассажир вытащил предмет, похожий на гранату, и, угрожая им, заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье. Передав пострадавшему в руки устройство, нападающий сел за руль, и они поехали на автозаправочную станцию. Там нападающий отобрал у таксиста 100 грн, после чего потерпевшему удалось сбежать из авто. Уже через некоторое время сотрудники полиции, имея приметы похищенного авто, задержали нападавшего. Как выяснилось, молодой человек угрожал таксисту муляжом гранаты.

По приговору суда обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 187 и ч. 3 ст. 289 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.