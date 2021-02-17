В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание балкона в многоэтажке

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены вещи домашнего обихода на балконе, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части квартиры.
В 15:03 возгорание локализовали, а в 15:15 - полностью ликвидировали первичными средствами пожаротушения.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.