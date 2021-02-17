Сумчане сдали копам пьяного водителя Сообщение неравнодушных сумчан помогло выявить водителя в состоянии опьянения - патрульные остановили его и составили протокол.

Вечером, патрулируя улицу Роменскую, инспекторам поступило сообщение о водителе автомобиля Mitsubishi, который находится в состоянии опьянения за рулем. Указанную машину стражи порядка обнаружили на улице Лысенко. Водитель как раз двигался навстречу патрульным.

Во время общения 45-летний мужчина признался, что действительно употреблял алкогольные напитки. В присутствии свидетелей руководитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат освидетельствования - 2,27 промилле. Мужчина с результатом согласился.

На него стражи порядка составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.