В Конотопе пожарные спасли жилой дом (видео) 23 февраля в 9:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дровяного сарая по ул. Рокоссовского в г. Конотоп.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя. на место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено забор на площади в 2 кв. м, 0,5 куб. м дров и мотоблок «HONDA», образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 9:36 возгорание локализовали, а в 9:57 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.