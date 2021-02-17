Для будь-якого будівництва та надійної якості: бетон від компанії RGM group

Бетон використовується абсолютно в усіх сферах будівництва - оздоблювальні роботи, зведення фундаментів, стельових і стінових перегородок, сходових майданчиків, парканів, паль та іншого. Залежно від експлуатаційних умов, підбирається підходяща марка бетону.
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