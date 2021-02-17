Для будь-якого будівництва та надійної якості: бетон від компанії RGM group Компанія RGM group зарекомендувала себе не тільки як надійний надавач послуг спецтехніки, але й перевірений на ділі виробник бетону всіх марок відповідної водонепроникності та морозостійкості.

Бетон використовується абсолютно в усіх сферах будівництва - оздоблювальні роботи, зведення фундаментів, стельових і стінових перегородок, сходових майданчиків, парканів, паль та іншого. Залежно від експлуатаційних умов, підбирається підходяща марка бетону. Придбавши бетон від виробника без будь-яких посередників, ви максимально заощадите і гарантовано отримаєте якісний матеріал. Лабораторний аналіз компонентів і сучасне найточніше обладнання бетонно-змішувальної установки гарантує продукт максимальної якості. Великий автопарк власної спецтехніки реалізує замовлення будь-якого обсягу у вказані терміни! Компанія RGM group потурбувалася про своїх улюблених покупців і підготувала парад шалених знижок на бетон усіх марок за умови оптової закупівлі. Інформацію про умови спеціальної пропозиції можна дізнтись на сайті, або за телефоном +38 (050) 356-26-05. ®