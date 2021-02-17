Лебединские полицейские поймали вора, который обокрал одинокую женщину Жительница с. Московский Бобрик на Лебединщине стала жертвой вора.

За помощью к работникам отделения полиции №3 (г. Лебедин) обратилась 49-летняя местная жительница и сообщила, что у нее пропал мобильный телефон. Также добавила, что накануне к ней заходил ее знакомый, чтобы помочь по хозяйству.

Полицейские проведя необходимые розыскные мероприятия, вскоре вышли на след злоумышленника. Им оказался 37-летний знакомый заявительницы. Тот своей причастности к преступлению не отрицал и пояснил, что увидел оставленный без присмотра мобильный телефон, забрал его себе, думая, что хозяйка нескоро обнаружит его исчезновение и не подумает на него.

Работники полиции изъяли похищенную вещь и вернули владелице.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.