Полиция оперативно разыскала конотопчанина, который напал на 80-летнюю старушку 21 февраля на одной из улиц города Конотоп злоумышленник напал на 80-летнюю местную жительницу и силой отобрал у нее мобильный телефон.

О преступлении в полицию сообщил гражданин, ставший свидетелем данного события, а в дальнейшем обратилась и сама потерпевшая. Прибыв на вызов, полицейские осмотрели место происшествия и начали поиски злоумышленника.

Установлено, что около девяти часов утра, находясь неподалеку от своего дома, у потерпевшей позвонил телефон. Достав его из кармана, пенсионерка ответила на звонок. И именно в это время сзади к ней подошел неизвестный мужчина, силой вырвал гаджет из ее рук и побежал в неизвестном направлении.

«Принятыми неотложными оперативно-розыскными мероприятиями, а также с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и кинолога наши сотрудники уже на следующий день установили личность злоумышленника, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Им оказался ранее судимый 35-летний конотопчанин».

Во время совершения преступлений мужчина понимал, что может быть разоблачен, поэтому прибегал к различным уловкам, чтобы навести оперативников на ложный след. В частности, он постоянно менял одежду, манеру походки и даже имитировал хромоту. Но работники оперативного подразделения хорошо знакомы с такими манерами поведения преступников. Поэтому, анализируя подобные преступления, которые были совершены на территории города, сотрудники сектора криминальной полиции Конотопского РОП установили причастность злоумышленника к совершению других аналогичных преступлений, а также ряда краж из магазинов, одна из которых - это кражи волонтерских ящиков для сбора денежных средств на лечение тяжелобольных детей из торговых заведений города.

В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 186 «Грабеж» и ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.