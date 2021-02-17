В Сумской ЦГБ не работает лифт для перевозки тяжелобольных Управление здравоохранения Сумского горсовета обратилось к депкорпусу с серьезной проблемой, которая возникла в ЦГБ и требует срочного решения.

На 2020 год в больнице была запланирована замена лифта в лечебном корпусе №1, для чего в горбюджете было предусмотрено 1,33 млн. грн. Медучреждение провело тендер, определило подрядчика, и работы начались. Подрядчик демонтировал старый лифт, завез новое оборудование и начал монтаж нового лифта. В общей сложности было освоено 952 тыс. грн. Но из-за эпидемии COVID-19 завершить работы до конца 2020 г. не удалось (сбои в поставках материалов для изготовления оборудования, высокая заболеваемость работников и т.д.), и лифт на сегодня все еще не доделан и не запущен. А оставшаяся в горбюджете неосвоенная сумма в конце была направлена на другие статьи, пишет Ваш шанс.

Чтобы представить всю серьезность ситуации, нужно знать, что лифт, о котором идет речь, находится в пятиэтажном корпусе стационара и предназначен для транспортировки пациентов (в том числе тяжелобольных и лежачих) в ортопедотравматологическое, хирургическое, пульмонологическое и урологическое отделения, а также из указанных отделений - в лаборатории, отделение лучевой диагностики и т.п. Так что неработающий подъемник причиняет, мягко говоря, значительные неудобства персоналу всего стационара.

Для завершения работ необходимо 378,7 тыс. грн. На прошлой неделе планово-бюджетная депутатская комиссия горсовета поддержала этот вопрос и поручила департаменту финансов проработать возможные источники финансирования и внести соответствующее предложение на ближайшую сессию горсовета.