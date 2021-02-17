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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:48733

Депутаты будут голосовать за звание почетного гражданина для трех сумчан

Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского горсовета будут рассматриваться три проекта решений о присвоении званий почетного гражданина.

После голосования за повестку дня в нее были внесены еще три проекта о присвоении звания «Почетный гражданин города Сумы» трем горожанам.

Среди них: Васильев Анатолий Васильевич - до недавнего времени ректор Сумского государственного университета, Красовицкий Зиновий Иосифович - ученый, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, основатель центра по инфектологии и медико-биологических проблем в экологии, который впоследствии получил статус областного учреждения и превратился в Сумскую областную инфекционную больницу (посмертно) и Емец Александр Михайлович - директор «Детской клинической больницы Святой Зинаиды» (1998-2020), Заслуженный врач Украины (Посмертно).

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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