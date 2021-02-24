На Сумщине 47 942 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 24 февраля в Сумской области 47 942 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 136 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 4, Конотоп - 6, Конотопский район - 15, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 3, Путивльский район - 1, Сумы - 79, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 8, Ямпольский район - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 663 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 3 (Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 45456 человек, из них за минувшие сутки - 230 (Белопольский район - 5, Бурынский район - 2, Глухов - 10, Глуховский район - 5, Конотоп - 35, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 8, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 16, Ахтырка - 20, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 3, Сумы - 85, Сумской район - 16, Тростянецкий район - 10, Шостка – 8 ).