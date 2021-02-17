В Сумах снова авария на перекрестке Авария произошла на перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко.

Столкнулись Hyundai и Peugeot, которые получили механические повреждения. Никто не пострадала. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.