На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом

Всего с начала пандемии таких случаев уже 47 942. Умерло 3 человека, - всего 663. Выздоровело 230, - всего 45 456. Болеют 1823.
В Украине 5850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3049 человек; летальных случаев - 152; выздоровели - 3645 человек; осуществлено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР - 34351, методом ИФА - 15548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29639).
За все время пандемии в Украине заболело - 1317694 человека; выздоровели - 1155422 человека; летальных исходов - 25 461; проведения ПЦР-тестов - 6772495.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 547 случаев;
- Винницкая область - 601 случай;
- Волынская область - 140 случаев;
- Днепропетровская область - 227 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 164 случая;
- Закарпатская область - 389 случаев;
- Запорожская область - 156 случаев;
- Ивано-Франковская область - 600 случаев;
- Киевская область - 275 случаев;
- Кировоградская область - 58 случаев;
- Луганская область - 51 случай;
- Львовская область - 287 случаев;
- Николаевская область - 204 случая;
- Одесская область - 215 случаев;
- Полтавская область - 92 случая;
- Ривненская область - 145 случаев;
- Сумская область - 136 случаев;
- Тернопольская область - 174 случая;
- Харьковская область - 361 случай;
- Херсонская область - 28 случаев;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черкасская область - 74 случая;
- Черновицкая область - 524 случая;
- Черниговская область - 41 случай.