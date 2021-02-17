На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом За вторник подтверждено 136 случаев заболевания COVID-19 в Сумской области.

Всего с начала пандемии таких случаев уже 47 942. Умерло 3 человека, - всего 663. Выздоровело 230, - всего 45 456. Болеют 1823.

В Украине 5850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3049 человек; летальных случаев - 152; выздоровели - 3645 человек; осуществлено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР - 34351, методом ИФА - 15548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29639).

За все время пандемии в Украине заболело - 1317694 человека; выздоровели - 1155422 человека; летальных исходов - 25 461; проведения ПЦР-тестов - 6772495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 547 случаев;

- Винницкая область - 601 случай;

- Волынская область - 140 случаев;

- Днепропетровская область - 227 случаев;

- Донецкая область - 126 случаев;

- Житомирская область - 164 случая;

- Закарпатская область - 389 случаев;

- Запорожская область - 156 случаев;

- Ивано-Франковская область - 600 случаев;

- Киевская область - 275 случаев;

- Кировоградская область - 58 случаев;

- Луганская область - 51 случай;

- Львовская область - 287 случаев;

- Николаевская область - 204 случая;

- Одесская область - 215 случаев;

- Полтавская область - 92 случая;

- Ривненская область - 145 случаев;

- Сумская область - 136 случаев;

- Тернопольская область - 174 случая;

- Харьковская область - 361 случай;

- Херсонская область - 28 случаев;

- Хмельницкая область - 235 случаев;

- Черкасская область - 74 случая;

- Черновицкая область - 524 случая;

- Черниговская область - 41 случай.