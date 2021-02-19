В Сумах пройдет финал чемпионата области по хоккею В субботу, 27 февраля, в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата области по хоккею.

На стадионе «Авангард» в 9.00 начнется матч за 3-е место между ХК «Сумы» и ХК «Конотоп». В 11.00 – финал за первое место между ХК «Шостка» и ХК «Лидер» (Белополье).