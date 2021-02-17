Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:35235

Сумщине не светит первая партия вакцины от коронавируса

Сумщина не вошла в перечень областей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

23 февраля в аэропорту «Борисполь» прибыла первая партия в полмиллиона доз вакцины AstraZeneca. По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, первыми ее получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкассы, Житомир и Винница, пишет Суспільне.

По словам начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, сколько именно доз вакцины поступит в область, пока неизвестно. Так же - как и где ее хранить.

«У нас есть несколько складов, которые абсолютно полностью подготовлены для хранения вакцины как Pfizer, AstraZeneca, так и других. Готовы несколько сценариев, и поэтому на какой именно склад, это будет зависеть от количества вакцины, которую мы получим. Сегодня она еще не уточнена, соответственно, когда ее уже доставят в область, будем ее хранить».

Для вакцинации на первом и втором этапах в области создали восемь мобильных бригад. Первоначально прививать медицинских работников скорой помощи и стационаров больницы, где лечат больных коронавирус и работников самих мобильных бригад.

По словам Сергея Бутенко, всего в области для всех пяти этапов планируют создать 17 бригад.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Донбассе погиб житель Сумщины
Сегодня 12:23
На Сумщине 47 806 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:35
У Сумах відбулася акція протесту «#ВолюСтерненку»
Сегодня 20:49
Сумщине не светит первая партия вакцины от коронавируса
Сегодня 20:35
В Сумах патрульные гнались за водителем из-за невключенного поворотника (видео)
Сегодня 19:02
На что мэр Сум хочет потратить полмиллиарда бюджетных гривен?
Сегодня 18:23
На Сумщине пограничники отражали условное нападение противника при помощи зениток и противотанковых средств (видео)
Сегодня 18:04
В Сумах на два городских маршруты нужны перевозчики
Сегодня 17:20
В Сумах состоится акция в поддержку Сергея Стерненко
Сегодня 17:10
В СумГУ заявили о клевете на экс-ректора Васильева
Сегодня 16:20
В Сумах в магазине поймали вора-рецидивиста
Сегодня 15:40
В Сумах в аварию попала «скорая»
Сегодня 15:25
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сільські території не отримали коштів ДФРР
Сегодня 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
Сегодня 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
Сегодня 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
Вчера 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
Вчера 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
Вчера 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
Вчера 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги
20.02.2021 09:28
Надійні коробки відбору потужності та їх правильна покупка
19.02.2021 16:13
«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
17.02.2021 15:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.