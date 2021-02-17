Сумщине не светит первая партия вакцины от коронавируса Сумщина не вошла в перечень областей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

23 февраля в аэропорту «Борисполь» прибыла первая партия в полмиллиона доз вакцины AstraZeneca. По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, первыми ее получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкассы, Житомир и Винница, пишет Суспільне.

По словам начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, сколько именно доз вакцины поступит в область, пока неизвестно. Так же - как и где ее хранить.

«У нас есть несколько складов, которые абсолютно полностью подготовлены для хранения вакцины как Pfizer, AstraZeneca, так и других. Готовы несколько сценариев, и поэтому на какой именно склад, это будет зависеть от количества вакцины, которую мы получим. Сегодня она еще не уточнена, соответственно, когда ее уже доставят в область, будем ее хранить».

Для вакцинации на первом и втором этапах в области создали восемь мобильных бригад. Первоначально прививать медицинских работников скорой помощи и стационаров больницы, где лечат больных коронавирус и работников самих мобильных бригад.

По словам Сергея Бутенко, всего в области для всех пяти этапов планируют создать 17 бригад.