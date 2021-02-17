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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:02186

В Сумах патрульные гнались за водителем из-за невключенного поворотника (видео)

В Сумах водитель решил скрыться от патрульных: гонки закончились двумя админматериалами и блокировкой автомобиля.

На улице Ковпака патрульные обнаружили транспортное средство Volkswagen Jetta, водитель которого нарушил ПДД. Водитель не включил указатель поворота соответствующего направления движения.

Инспекторы, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, сразу же подали требование об остановке. Но водитель не только не останавливался, но и начал уезжать в нарушение требований ПДД. Стражи порядка, преследуя автомобиль, сориентировали еще один экипаж. И уже на улице Солнечной путем блокирования патрульные остановили беглеца.

35-летний мужчина за рулем сначала высказывал недоумение. Водитель не понимал, почему он должен был остановиться, когда ему подали требование об остановке. Но в конце концов с правонарушением согласился.

На гражданина патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения) и составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке) КоАП.

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