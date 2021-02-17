В Ахтырке отремонтировали школьный планетарий Завершены работы по капитальному ремонту помещения планетария в Ахтырской гимназии.

Реконструкции он ждал более 40 лет. Его полностью обновили как снаружи, так и внутри. Полностью отремонтирован потолок и пол, установлены металлопластиковые конструкции и проведен монтаж кровли, заменена система отопления и осуществлены электромонтажные работы.

А главное - сохранен купол в виде полусферы как главный атрибут планетария. Именно он создает впечатление того, что вы находитесь в самом центре звездного неба.

Впервые свои двери для посетителей школьный планетарий открыл в 1977 году. Он был одним из учебных кабинетов гимназии. Звездное небо, различные созвездия, частичное и полное затмение солнца и месяца, изменение фаз луны, панораму лунной поверхности, луноход, утреннюю и вечернюю зарю и другие астрономические явления. Тут проводились занятия по астрономии, физике, географии, уроки в начальных классах, внеклассные мероприятия. Частыми гостями планетария были учащиеся школ города, работники предприятий и учреждений.

Как сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко, теперь ищут оборудование.