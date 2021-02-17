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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:23215

На что мэр Сум хочет потратить полмиллиарда бюджетных гривен?

Завтра на сессии Сумского горсовета депутатам предстоит голосовать за распределение 560 млн грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат горсовета Владимир Чепик.

«Громаду опять не спросили! Куда же пойдут средства бюджета развития?

За полдня до сессии мэр Лысенко решил распределить почти 560 млн грн средств городской громады.

Отсутствие прозрачности, обсуждения и четких обоснований расходов развития. Все решилось кулуарно в кабинете городского головы в выходной день (21.02.2020).

Без обсуждения с депутатами, без решения профильных комиссий и заблаговременного опубликования.

Он единолично сформировал перечень объектов инфраструктуры города, которые будут финансироваться за счет бюджета развития громады.

Сюда вошли «Евродворы», остановки общественного транспорта, капремонт лифтов и жилых домов и пр. Все что интересует общественность города уже распределено. Депутаты в этом процессе лишь статисты. Их задача нажать завтра правильную кнопку.

Этим решением мэр берет на себя всю ответственность и контроль за направлениями бюджетных потоков.

Есть ли необходимость в громаде для заблаговременного обнародования перечня объектов бюджета развития общества? Считаю, есть!

И сроки обнародования должны быть достаточными для его детального анализа.

Но при правлении Лысенко с этим не сложилось.

Поэтому публикую соответствующий перечень для общего обсуждения!

Ищите свой дом, свою улицу, школу или сквер?

Это Ваше право знать куда мэр тратит средства жителей общины!», - написал он.

Экономика
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