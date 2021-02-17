На Сумщине пограничники отражали условное нападение противника при помощи зениток и противотанковых средств (видео) Подразделения Сумского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины продолжают совершенствовать свое боевое мастерство и наращивать военную составляющую.

Наибольшее внимание в ходе подготовки подразделений уделяется практической отработке действий в случае осложнения ситуации на границе, пишет Defense Express.

В рамках проведения сборной подготовки одного из подразделений отряда пограничники совершили марш на бронетехнике и провели учебные стрельбы на полигоне под Сумами.

Пограничники совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия. В частности, боевые стрельбы выполнили наводчики вооружения боевых машин, расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов СПГ-9.

С поставленными задачами бойцы справились и показали высокий уровень подготовки к выполнению задач.