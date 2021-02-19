Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:33222

Юні сумчанки перемогли на “Зорепаді талантів”

Учні ДМШ № 4 взяли участь у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зорепад талантів».

Виступи учасників оцінювали відомі артисти, педагоги творчих дисциплін, режисери, керівники творчих колективів, діячі культури і мистецтва, організатори міжнародних фестивалів у Словаччині, Чехії, Угорщині, Австрії, Македонії, Хорватії, Болгарії та Чорногорії.01 2

За рішенням журі учні сумської ДМШ № 4 Олександра МАЗІНА (викладач – Олена ХАРИТОНОВА) та Анастасія КАЛІНІЧЕНКО (викладачі – Олена Харитонова, Людмила Д’ЯЧЕНКО) стали лауреатами І премії.

Конкурс відбувся завдяки оргкомітету фестивалів «Квітуча Україна» (Україна, Київ), Міжнародному фестивальному руху «Stars Way» (Чеська республіка), Агенції «Galactic Travel» (Греція) та підтримці Міністерства культури України, Національної всеукраїнської музичної спілки, Європейської асоціації фольклорних фестивалів, Світової організації фольклорних асоціацій.

 
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 219 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Заклади освіти Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі на кращі інклюзивні практики 2021 року
Сегодня 10:02
Полицейские Шостки разыскивают афериста, который завладел сбережениями пенсионерки
Сегодня 09:32
Кому в Сумах сегодня отключили воду?
Сегодня 09:20
В Сумском гериатрическом пансионате повесился пациент
Сегодня 09:18
В Сумах пройдет гандбольный турнир памяти Владимира Галенина
Сегодня 09:07
Сумщина получила 14700 доз вакцины против коронавируса. Когда начнут прививки?
Сегодня 08:51
Юні сумчанки перемогли на “Зорепаді талантів”
Сегодня 08:33
В Сумах пройдет финал чемпионата области по хоккею
Сегодня 08:00
Руководителя АО «Сумское НПО» ограничили в праве выезда за границу
Вчера 17:40
В Сумах за бесценок выкупили два коммунальных помещения
Вчера 17:32
Убийство двух девушек в Сумах: Верховный суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении
Вчера 17:21
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного
Вчера 15:50
Сільські території не отримали коштів ДФРР
23.02.2021 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
23.02.2021 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
23.02.2021 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
22.02.2021 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
22.02.2021 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
22.02.2021 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
22.02.2021 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
22.02.2021 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги
20.02.2021 09:28
Надійні коробки відбору потужності та їх правильна покупка
19.02.2021 16:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.