Юні сумчанки перемогли на “Зорепаді талантів” Учні ДМШ № 4 взяли участь у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зорепад талантів».

Виступи учасників оцінювали відомі артисти, педагоги творчих дисциплін, режисери, керівники творчих колективів, діячі культури і мистецтва, організатори міжнародних фестивалів у Словаччині, Чехії, Угорщині, Австрії, Македонії, Хорватії, Болгарії та Чорногорії.01 2

За рішенням журі учні сумської ДМШ № 4 Олександра МАЗІНА (викладач – Олена ХАРИТОНОВА) та Анастасія КАЛІНІЧЕНКО (викладачі – Олена Харитонова, Людмила Д’ЯЧЕНКО) стали лауреатами І премії.

Конкурс відбувся завдяки оргкомітету фестивалів «Квітуча Україна» (Україна, Київ), Міжнародному фестивальному руху «Stars Way» (Чеська республіка), Агенції «Galactic Travel» (Греція) та підтримці Міністерства культури України, Національної всеукраїнської музичної спілки, Європейської асоціації фольклорних фестивалів, Світової організації фольклорних асоціацій.