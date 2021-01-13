На Сумщине пройдет этап чемпионата Украины по кантри-кроссу на квадроциклах

Если вы хотите ярко встретить весну, отметить Масленицу и при этом получить заряд драйва и адреналина - это будет именно то место.
Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации приглашает принять участие и поддержать спортсменов, насладиться невероятными гонками по пересеченной местности на 2-м этапе чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов.
Открыта регистрация для спортсменов и участников.
Міський центр дозвілля молоді в форматі «живої бібліотеки» розкаже молоді про те, яким чином карантин впливає на її права та...
Вже цієї суботи, 20 лютого, у Сумах пройде благодійний майстер-клас «Стань видимим»....
RaceProject приглашает на первую современную лыжную гонку для любителей - #TokariSki....
Race Project открыл регистрацию на #LoveRunOnline....
16-17 января в Сумах состоятся матчи 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд в высшей лиге....