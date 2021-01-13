На Сумщине пройдет этап чемпионата Украины по кантри-кроссу на квадроциклах 13 марта в пгт Краснополье запланирован 2-й этап чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов.

Если вы хотите ярко встретить весну, отметить Масленицу и при этом получить заряд драйва и адреналина - это будет именно то место.

Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации приглашает принять участие и поддержать спортсменов, насладиться невероятными гонками по пересеченной местности на 2-м этапе чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов.

Открыта регистрация для спортсменов и участников.