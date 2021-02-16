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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20124

В Сумах на два городских маршруты нужны перевозчики

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг приглашает субъектов хозяйствования для осуществления временной перевозки пассажиров по городским маршрутам № 14 «Тимирязевка - Железнодорожный вокзал» и № 25 «Добровольная - Интернационалистов».

«Мы обращаемся ко всем перевозчикам и не только перевозчикам, всем предпринимателям, которые имеют соответствующие возможности, транспортные средства, чтобы выполнять перевозки на городских маршрутах в нашем городе, пожалуйста, обращайтесь. Это касается не только перевозчиков Сум, но и области и Украины. Мы готовы к сотрудничеству, чтобы на этих маршрутах осуществлялись перевозки», - отметил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

Желающие осуществлять по указанным маршрутам временные перевозки (до проведения конкурса) должны подать на имя Сумского городского головы соответствующее обращение, добавив к нему копию технических паспортов транспортных средств и копию лицензии, дающей право осуществлять пассажирские перевозки.

Подробную информацию можно получить по тел.: 70-06-67, 70-06-68 или с помощью электронной mail: transport@smr.gov.ua.

Экономика
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