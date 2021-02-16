В СумГУ заявили о клевете на экс-ректора Васильева Пресс-центра Сумского государственного университета распространил заявление.

«В последние дни несколько Сумских информационных порталов разместили сообщения с фейсбук-страницы «Свободный профсоюз «Справедливость» СумГУ», в которых распространена недостоверная и клеветническая информация, которая вредит деловой репутации университета. Эти сообщения распространяются И.П. Мозговым, бывшим работником нашего заведения, который называет себя главой указанного профсоюза, хотя в его состав не входит ни один студент или сотрудник университета.

Ложные сообщения и необоснованные обвинения в адрес коллектива и руководства университета, которые распространяются И.П. Мозговым уже несколько лет, по содержанию представляет собой сочетание некомпетентности, сознательного преувеличения, манипулирования, лжи и фантазий автора…

Особенно клеветническими и оскорбительными есть сообщения И.П. Мозгового в адрес бывшего ректора СумГУ, а ныне почетного ректора, главы ученого совета университета А.В. Васильева…

Отметим, что распространение непроверенной информации унижает достоинство всех сотрудников и студентов университета, которые своим ежедневным кропотливым трудом вносят вклад в социально-экономическое развитие города, формируют интеллектуальный потенциал нации», - говорится в сообщении.

Напомним: Иван Мозговой обвинил Анатолия Васильева в краже из усадьбы Харитоненко на более чем 60 млн грн.