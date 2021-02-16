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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40181

В Сумах в магазине поймали вора-рецидивиста

Находясь в розыске, 47-летний сумчанин совершил две кражи электроинструментов и, оставшись безнаказанным, пошел на третью, но на этот раз его разоблачили работники полиции.

Около 13.00 на пульт централизованного наблюдения полиции охраны поступил сигнал с одного из торговых заведений Сум о срабатывании кнопки «Срочный вызов полиции». Поэтому на место происшествия отправились правоохранители.

«Этот посетитель мне сразу не понравился, - рассказывает Владимир - продавец консультант магазина, - вел он себя как-то странно - рыскал глазами по всем углам, потом долго стоял, остановившись у полок с электроинструментом».

То, что скрылось от взгляда персонала, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина взял с полки перфоратор и спрятал под верхней одеждой. Понимая, что противокражная бирка не даст возможность вынести товар за пределы магазина незаметно, ловкач ее снял и бросил обратно на полку.

Вроде все просчитал, но на выходе из магазина, на вора уже ждала группа реагирования полиции охраны.

«Простите я впервые, черт попутал, - объяснял 47 летний мужчина свое поведение стражам порядка. - Очень нужны были деньги».

Такие «раскаяние» правоохранители слышат постоянно, но не каждый раз они искренни. На этот раз в руки полиции попал вор со стажем, который, кстати, находился в розыске за очередную кражу.

После детального просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что это уже третья, совершенное им за два дня, кража электроинструмента. Общая сумма похищенного составляет более 3000 гривен.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свобод, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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