В Сумах в магазине поймали вора-рецидивиста

Около 13.00 на пульт централизованного наблюдения полиции охраны поступил сигнал с одного из торговых заведений Сум о срабатывании кнопки «Срочный вызов полиции». Поэтому на место происшествия отправились правоохранители.
«Этот посетитель мне сразу не понравился, - рассказывает Владимир - продавец консультант магазина, - вел он себя как-то странно - рыскал глазами по всем углам, потом долго стоял, остановившись у полок с электроинструментом».
То, что скрылось от взгляда персонала, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина взял с полки перфоратор и спрятал под верхней одеждой. Понимая, что противокражная бирка не даст возможность вынести товар за пределы магазина незаметно, ловкач ее снял и бросил обратно на полку.
Вроде все просчитал, но на выходе из магазина, на вора уже ждала группа реагирования полиции охраны.
«Простите я впервые, черт попутал, - объяснял 47 летний мужчина свое поведение стражам порядка. - Очень нужны были деньги».
Такие «раскаяние» правоохранители слышат постоянно, но не каждый раз они искренни. На этот раз в руки полиции попал вор со стажем, который, кстати, находился в розыске за очередную кражу.
После детального просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что это уже третья, совершенное им за два дня, кража электроинструмента. Общая сумма похищенного составляет более 3000 гривен.
В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свобод, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.