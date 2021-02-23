В Сумах в аварию попала «скорая» Сегодня, 23 февраля, около 14.00 на улице Героев Крут произошла авария с участием легковушки Ford и автомобиля скорой медицинской помощи.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.