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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25444

В Сумах в аварию попала «скорая»

Сегодня, 23 февраля, около 14.00 на улице Героев Крут произошла авария с участием легковушки Ford и автомобиля скорой медицинской помощи.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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