Сумские дорожники не хотят платить 800 тыс. грн пени В КП «Дорремстрой» считают, что в просроченном ремонте дороги по ул. Роменская виноват заказчик – горуправление капитального строительства и дорожного хозяйства.

Сегодня, 23 февраля, прокуратура Сумской области сообщила о «решении Хозяйственного суда Сумской области от 18 февраля 2021 года, которым удовлетворен иск Сумской областной прокуратуры в интересах государства в лице управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета (далее УКС) к коммунальному предприятию «Дорремстрой» о взыскании 814 тыс. грн штрафных санкций.

Прокурором при реализации представительских полномочий установлено, что указанное предприятие до конца июня 2018 года должно было выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Роменская в г. Сумы, однако свои обязанности по договору выполнило только через три месяца», - говорится в сообщении.

На сайте КП «Дорремстрой» изложена позиция руководства предприятия по этому решению суда:

в 2018 году КП «Дорремстрой» было подрядчиком по выполнению работ по ул. Роменская, в то время как заказчик работ - УКС Сумского городского совета. И именно по вине заказчика, который несвоевременно перечислил средства на эти работы, они и не были выполнены в сроки, указанные в договоре.

В течение трех лет суды различных инстанций оставляли иск прокуратуры по этому делу без рассмотрения, поскольку закон защищает также и права предприятий, которые не могут работать, не получив финансирования, необходимого на закупку ГСМ и других расходных материалов.

Именно по вине руководителя УКС Виталия Шилова и возникла задержка с выполнением работ, убежден директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, который сообщил, что намерен обжаловать решение суда, и юристы уже готовят соответствующие документы.