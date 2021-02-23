Стали известны подробности задержания в Сумах начальника отдела рыбного хозяйства на взятке

По данным следствия, указанный служащий требовал у арендатора ставка 20 тыс. грн и 400 долларов США за оформление и выдачу трем его работникам удостоверений общественных инспекторов рыбоохраны.
Сегодня, 23 февраля, правоохранители задержали чиновника после получения последней части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. До этого начальник отдела уже получил 400 долларов США и 10 тыс. грн. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Противоправную деятельность лица прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры.