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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:35111

Стали известны подробности задержания в Сумах начальника отдела рыбного хозяйства на взятке

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником отдела Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий требовал у арендатора ставка 20 тыс. грн и 400 долларов США за оформление и выдачу трем его работникам удостоверений общественных инспекторов рыбоохраны.

Сегодня, 23 февраля, правоохранители задержали чиновника после получения последней части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. До этого начальник отдела уже получил 400 долларов США и 10 тыс. грн. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Противоправную деятельность лица прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры.

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Василь Хома
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