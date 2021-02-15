В Сумской ОГА похвастались резервом кислородных концентраторов Сумщина имеет резерв кислородных концентраторов, которые обеспечат в случае необходимости дополнительного 364 пациентов кислородом.

Об этом сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, в больницах области подготовлено 1939 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. На сегодня заняты 458 коек, показатель загрузки - 23,6%.

«Сейчас из 1939 коек кислородом обеспечены 1606. Кислород подается пациентам как централизованно, так и через кислородные концентраторы, - отметил Сергей Бутенко. - Сумщина имеет создан маневренный резерв кислородных концентраторов, который позволит, в случае необходимости, обеспечить кислородом еще 364 койки. Такой резерв, кстати, создан не во всех областях Украины. А у нас он есть».

Кроме того, в 17 учреждениях здравоохранения, определенных для лечения пациентов с COVID-19 работает 147 аппаратов искусственной вентиляции легких, пока задействованы 17 аппаратов ИВЛ.