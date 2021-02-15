Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:06110

У Шостці створено музей Скоропадських (відео)

У Шостці створено музей Скоропадських, який знаходиться у приміщенні дитячої бібліотеки.

«Це велика, знаменна подія для нашої громади», – вважає заступник директора комунального закладу «Шосткинська міська ЦБС» Світлана Портянко. Працівники бібліотеки допомагають в зборі інформації, займаються пошуковою роботою, готують базу для історичної майстерні музею.

Як розповіла голова Шосткинського відокремленого підрозділу Українського товариства охорони пам’яток культури та історії Олена Чанцева-Коваленко, музей Скоропадських виник за ініціативи міського голови Миколи Ноги, цей музей в майбутньому буде однієюз ключових складових частин державного історико-архітектурного заповідника «Державотворці Сіверщини».

Вперше буде  сформовано образ великого державотворця Павла Скоропадського. Саме у Гамаліївському монастирі знаходиться родинна усипальниця Скоропадських.

Розпочата робота зі збору матеріалів з історії родини Скоропадських, історії Гамаліївського Харалампіївського монастиря, фундаторами якого були Скоропадські. Допомагають українська діаспора Канади, Німеччини, керівник музею гетьманства Галина Ярова, плеяда iсторикiв, архiтекторiв, режисерiв та ін.

Олена Чанцева-Коваленко звернулася до мешканців Шосткинської громади з проханням передавати до музею старовинні речі, які пов’язані з Гамаліївкою, з чернечим життям…

Вона поділилася цікавим задумом: відвідувачі музею Скоропадських, в тому числі діти та молодь, матимуть змогу доторкнутися до експонатів, гратися в iсторичнi iгри, спробувати дослiдити власний родовiд в iсторичнiй майстернi, «запустити» в собi українських державотворцiв. Як буде втілена ця ідея, зараз вирішується. Можливо, будуть застосовуватися різноманітні інтерактивні методи: взаємодiя з музейним простором, контактнi фотокуби, iнструменти доповненої реальностi, комунiкацiї молодi з вiдомими особистостями, пише Шостка.інфо.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Донбассе погиб житель Сумщины
Сегодня 12:23
На Сумщине 47 806 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:35
У Шостці створено музей Скоропадських (відео)
Сегодня 12:06
В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на трех хозяев
Сегодня 11:25
На Сумщине пьяный мотоциклист предлагал полицейским взятку
Сегодня 11:18
Сумской «Дорремстрой» заплатит 814 тыс. грн пени за просроченный ремонт дороги
Сегодня 11:17
Служба зайнятості Сумщини пропонує пошук роботи по-новому
Сегодня 11:09
На Сумщине пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч
Сегодня 11:06
Сумчанин передаст найденное под Сумами древнее украшение в музей
Сегодня 10:53
В Сумах хотят купить модульную тяговую подстанцию для троллейбусов
Сегодня 10:39
На Сумщине дали 6 лет за решеткой еще одному наркоторговцу
Сегодня 10:13
Сумчанка Анна Бераіа пройшла на шоу «Голос країни» (відео)
Сегодня 09:57
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
Вчера 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
Вчера 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
Вчера 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
Вчера 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги
20.02.2021 09:28
Надійні коробки відбору потужності та їх правильна покупка
19.02.2021 16:13
«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
17.02.2021 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
17.02.2021 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
16.02.2021 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.