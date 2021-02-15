У Шостці створено музей Скоропадських (відео) У Шостці створено музей Скоропадських, який знаходиться у приміщенні дитячої бібліотеки.

«Це велика, знаменна подія для нашої громади», – вважає заступник директора комунального закладу «Шосткинська міська ЦБС» Світлана Портянко. Працівники бібліотеки допомагають в зборі інформації, займаються пошуковою роботою, готують базу для історичної майстерні музею.

Як розповіла голова Шосткинського відокремленого підрозділу Українського товариства охорони пам’яток культури та історії Олена Чанцева-Коваленко, музей Скоропадських виник за ініціативи міського голови Миколи Ноги, цей музей в майбутньому буде однієюз ключових складових частин державного історико-архітектурного заповідника «Державотворці Сіверщини».

Вперше буде сформовано образ великого державотворця Павла Скоропадського. Саме у Гамаліївському монастирі знаходиться родинна усипальниця Скоропадських.

Розпочата робота зі збору матеріалів з історії родини Скоропадських, історії Гамаліївського Харалампіївського монастиря, фундаторами якого були Скоропадські. Допомагають українська діаспора Канади, Німеччини, керівник музею гетьманства Галина Ярова, плеяда iсторикiв, архiтекторiв, режисерiв та ін.

Олена Чанцева-Коваленко звернулася до мешканців Шосткинської громади з проханням передавати до музею старовинні речі, які пов’язані з Гамаліївкою, з чернечим життям…

Вона поділилася цікавим задумом: відвідувачі музею Скоропадських, в тому числі діти та молодь, матимуть змогу доторкнутися до експонатів, гратися в iсторичнi iгри, спробувати дослiдити власний родовiд в iсторичнiй майстернi, «запустити» в собi українських державотворцiв. Як буде втілена ця ідея, зараз вирішується. Можливо, будуть застосовуватися різноманітні інтерактивні методи: взаємодiя з музейним простором, контактнi фотокуби, iнструменти доповненої реальностi, комунiкацiї молодi з вiдомими особистостями, пише Шостка.інфо.