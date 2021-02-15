В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на трех хозяев

О пожаре сообщили работники Национальной полиции, которые во время патрулирования местности увидели дым из окна. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия пожарных огнем было охвачено пол на площади до 4 кв. м, вещи домашнего обихода, электроплитку, стол и кровать, образовалась угроза перекидывания огня на остальные части помещения и смежные квартиры. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах.
В 15:41 возгорание локализовали, а в 16:10 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
По предварительной информации, в результате пожара пострадал хозяин квартиры, 1959 года рождения, которого «скорая» доставила в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.