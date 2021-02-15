На Сумщине пьяный мотоциклист предлагал полицейским взятку В Роменском районе мужчина понесет уголовную ответственность за предложение неправомерной выгоды работникам полиции.

22 февраля в селе Капустинцы Роменского района правоохранители заметили мотоциклиста без шлема. В разговоре с правонарушителем оказалось, что последний даже не имел соответствующих документов для управления данным транспортом и имел явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот решил предложить работникам полиции 1000 гривен за непривлечение к ответственности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.