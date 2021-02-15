Сумской «Дорремстрой» заплатит 814 тыс. грн пени за просроченный ремонт дороги Прокуратура добилась взыскания 814 тыс. грн с коммунального предприятия за несвоевременный ремонт дороги.

Решением Хозяйственного суда Сумской области от 18 февраля 2021 года удовлетворен иск Сумской областной прокуратуры в интересах государства в лице управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета к коммунальному предприятию «Дорремстрой» о взыскании 814 тыс. грн штрафных санкций.

Прокурором при реализации представительских полномочий установлено, что указанное предприятие до конца июня 2018 года должно было выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Роменская в г. Сумы, однако свои обязанности по договору выполнило только через три месяца. Суд согласился с доводами прокурора и взыскал с подрядчика в пользу местного бюджета пеню в вышеупомянутом размере за каждый день просрочки договорных обязательств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.