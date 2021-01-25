Служба зайнятості Сумщини пропонує пошук роботи по-новому Пошук роботи – це справжня наука, яка потребує спеціальної підготовки.

Директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний розповідає:

- Для того, щоб зрозуміти, як найефективніше шукати роботу, вкрай необхідно знати, принаймні, дві речі: яким чином роботодавці підбирають персонал та вміти робити висновки щодо відповідності власної кандидатури вимогам роботодавця, - говорить посадовець.

Тому у практиці роботи Сумського міського, Конотопського міськрайонного центрів зайнятості, філій ми широко практикуємо семінари та вебінари за темою: «Сучасні джерела пошуку роботи».

Фахівці знайомлять учасників з Освітнім порталом Державної служби зайнятості, де безробітні можуть розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання в режимі онлайн.

Пошук роботи – це активна, розумова, інформаційно-пошукова і комунікативна діяльність з приводу підбору найбільш підходящого варіанту роботи. Тому, вдалий пошук роботи закінчується працевлаштуванням. Також слухачі дізнаються, як правильно планувати пошук роботи, розглядають переваги та недоліки різних джерел вакансій, як уникнути шахрайства при працевлаштуванні тощо.

- Моя порада: будьте комунікабельними, частіше посміхайтесь. Пам’ятайте, що запрошують людей на роботу, орієнтуючись на їх професійні якості, а звільняють, частіше, за особисті. Під час співбесіди спробуйте продемонструвати і ті, й інші. І ще, будьте оптимістом. Психологи зазначають, що оптимістам щастить більше. Позитивне налаштування та позитивне мислення приносять добрі плоди, а у Вашому випадку – роботу!