На Сумщине пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч В Ахтырке жертвой псевдоправоохранителей стала пожилая женщина, которая пытаясь защитить свою внучку, отдала мошенникам более 300 000 гривен.

В полицию обратилась жительница города Ахтырки. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившись полицейским, и сообщил, что ее внучка обвиняется в хранении наркотиков и под предлогом непривлечения ее к уголовной ответственности озвучил необходимую сумму. Оставаясь с бабушкой на связи, аферисты приказали ее выйти на улицу, где ее встретил еще один фигурант преступной «схемы», который и забрал у нее 10 950 долларов США, а чуть позже, снова позвонили и потребовали еще денег. У женщины осталось 9000 гривен, которые она опять же вынесла из дома и отдала неизвестному мужчине.

Через некоторое время потерпевшая позвонила внучке, поняв, что попала «на крючок» преступников сразу обратилась в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас принимаются все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.