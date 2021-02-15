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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:13207

На Сумщине дали 6 лет за решеткой еще одному наркоторговцу

Ахтырской местной прокуратурой в суде доказана вина 47-летнего мужчины в незаконном обороте наркотических веществ.

Установлено, что 27 апреля 2020 года обвиняемого задержали во время сбыта за 500 грн наркотического средства «Метадон». При себе у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли еще один аналогичный сверток. Примечательно, что наркотическое средство было завернуту в бумагу, на котором написано школьное сочинение.

Установлено, что мужчина имеет богатое криминальное прошлое. За незаконный оборот наркотиков он впервые попал за решетку еще в 1995 году. Длительное время находился в розыске. Однако на путь исправления так и не стал. В суде он вину свою в реализации наркотиков отрицал, пытался убедить суд, что его подставили.

По приговору суда от 15 февраля обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО.

Право
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