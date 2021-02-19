В Сумах пройдет гандбольный турнир памяти Владимира Галенина 27-28 февраля в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко проведут традиционный, уже XI турнир памяти Владимира Галенина.

В соревнованиях примут участие шесть команд: «Сумы», «Конотоп», «Кривой Рог», «Выпускники», «Харьков» и «Легион XXI» (Киев). Команды будут разбиты на две группы, затем будут решающие матчи.

Начало игр в субботу в 16.00, в воскресенье – в 9.00.