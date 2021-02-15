В среду в Сумах снова митинг «фрунзенцев» В среду, 24 февраля, в Сумах состоится митинг бывших работников Сумского НПО.

Начало митинга на пл. Независимости назначено на 9.00 и совпадает с началом сессии Сумского горсовета. Напомним: предприятие задолжало своим работникам почти 200 млн грн.