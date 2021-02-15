В Сумах хотят купить модульную тяговую подстанцию для троллейбусов Во время аппаратного совещания городской голова Александр Лысенко дал поручение директору КП «Электроавтотранс» в связи с выходом из строя ТП № 1 проработать вопрос запуска на время ее ремонта модульной тяговой подстанции.

- Что касается нашей первой подстанции. Понятно, что в 2013 году она была подтоплена и стояла в воде некоторое время, еще раньше она требовала ремонта, ей больше 50 лет - нужен именно капитальный ремонт. Но, к сожалению, не только эта станция нуждается в восстановлении, которое стоит больше 50 млн грн. Поэтому вы должны, во-первых, найти пути и определиться с мощностями, которые необходимы, чтобы эта линия работала в дежурном режиме. Вы мне сказали о двух модулях. Их надо сделать передвижными - мобильную подстанцию, чтобы при возникновении таких аварийных моментов, мы могли проводить ремонты на других станциях. В целом у нас их шесть, которые все равно нужно будет ремонтировать. У нас будет возможность это делать бесперебойно, когда будет модульная передвижная станция. Ремонт первой подстанции - это второй шаг. Поэтому сейчас поручение только о модульной станции. По предварительным подсчетам это будет втрое дешевле, - обратился мэр к директору КП «Электроавтотранс» Андрею Новику.

Он отметил, что ждет окончательных предложений от КП «Электроавтотранс», а уже потом будет обращаться к постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики и в департамент финансов, экономики и инвестиций по финансированию этого проекта. Александр Лысенко отметил, что до конца года эту инициативу нужно реализовать.

«Я даю вам на это четыре месяца. Это с учетом тендера, выполнение работ, выделение средств, сессии, исполкома - и через четыре месяца она у нас есть», - подчеркнул мэр.

Как сообщил директор коммунального предприятия «Электроавтотранс», расчеты уже сделаны, а консультации по данному вопросу пройдут в среду. В четверг информацию для обработки будет предоставлено городскому голове.