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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:20246

Двое жителей Сумщины развели любителей «евроблях» на миллион

Фигуранты на платформе объявлений выставляли на продажу подержанные автомобили. С потенциальных покупателей требовали предоплату, а получив деньги - исчезали.

Как сообщает пресс-служба киберполиции, правонарушителей разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями Соломенского управления местной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №9.

Установлено, что к противоправным действиям причастны двое жителей Сумской области. Мужчины на платформе объявлений «продавали» подержанные машины из Европы. Автомобили из-за границы стоили значительно дешевле их рыночной стоимости в Украине. Главным условием покупки была частичная предоплата.

После получения первого платежа, злоумышленники уверяли покупателей, что якобы выехали за границу для перевозки автомобиля. Далее имитировали законность сделки, в частности присылали покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив клиентов - требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. Дальше злоумышленники «исчезали», так и не выполнив взятых на себя обязательств.

Таким образом злоумышленники обманули 24 человека более чем на миллион гривен.

По месту жительства правонарушителей и в их автомобилях работники полиции провели обыски совместно с спецподразделением Сумской полиции и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Устанавливаются возможные сообщники правонарушителей.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Право
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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