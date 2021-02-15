На Сумщине полицейские спасли жизнь мужчине, отравившемуся угарным газом Происшествие произошло сегодня, 22 февраля, около 16.00 в городе Ахтырка.

Патрулируя переулок Юрьевский, сотрудники группы реагирования патрульной полиции Ахтырского районного отдела полиции увидели сильное задымление одного из домов.

Подбежав к дому, полицейские обнаружили, что дверь в дом закрыта, а на просьбы открыть, никто не реагирует.

Учитывая, что внутри мог быть человек, который нуждается в помощи, инспекторы решили не терять время. Поэтому приняли решение о проникновении в жилище.

Зайдя внутрь, полицейские заметили мужчину без сознания и вынесли его из горящего дома.

На место происшествия правоохранители вызвали скорую помощь и пожарных.

Мужчину госпитализировали в Ахтырскую ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.