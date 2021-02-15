На Сумщине полицейские спасли жизнь мужчине, отравившемуся угарным газом

Патрулируя переулок Юрьевский, сотрудники группы реагирования патрульной полиции Ахтырского районного отдела полиции увидели сильное задымление одного из домов.
Подбежав к дому, полицейские обнаружили, что дверь в дом закрыта, а на просьбы открыть, никто не реагирует.
Учитывая, что внутри мог быть человек, который нуждается в помощи, инспекторы решили не терять время. Поэтому приняли решение о проникновении в жилище.
Зайдя внутрь, полицейские заметили мужчину без сознания и вынесли его из горящего дома.
На место происшествия правоохранители вызвали скорую помощь и пожарных.
Мужчину госпитализировали в Ахтырскую ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.