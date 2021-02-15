В Тростянце завершились всеукраинские соревнования по биатлону

Сестры Мартыненко с бронзовой призеркой Олимпиады-1994 Валентиной Цербе-Несиной
В последний день в спринтерских гонках скорость и точность показывали девушки в трех возрастных категориях.
Результаты:
Младшие девушки:
1. Полина Пуцко («Динамо», ШВСМ, Сумы)
2. Анна Шелухина («Динамо», РЦЗВС, Сумы)
3. Ирина Шевченко (ОЛИСП «Барса», Сумы)
Средние девушки:
1. Анастасия Тропец (Харьков)
2. Иулиания Мартыненко (Киев)
3. Ксения Приходько (Роменская ДЮСШ)
Старшие девушки:
1. Ева Мартыненко («Динамо», ШВСМ, Сумы)
2. Валерия Мартыненко («Динамо», ШВСМ, Сумы)
3. Екатерина Мурза («Динамо», ШВСМ, Сумы)