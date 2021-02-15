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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:2681

В Тростянце завершились всеукраинские соревнования по биатлону

Сегодня, 22 февраля, в Тростянецком дендропарке Нескучное завершились всеукраинские соревнования по биатлону памяти Александр Тимофеева.

Сестры Мартыненко с бронзовой призеркой Олимпиады-1994 Валентиной Цербе-Несиной

В последний день в спринтерских гонках скорость и точность показывали девушки в трех возрастных категориях.

Результаты:

Младшие девушки:

1. Полина Пуцко («Динамо», ШВСМ, Сумы)

2. Анна Шелухина («Динамо», РЦЗВС, Сумы)

3. Ирина Шевченко (ОЛИСП «Барса», Сумы)

Средние девушки:

1. Анастасия Тропец (Харьков)

2. Иулиания Мартыненко (Киев)

3. Ксения Приходько (Роменская ДЮСШ)

Старшие девушки:

1. Ева Мартыненко («Динамо», ШВСМ, Сумы)

2. Валерия Мартыненко («Динамо», ШВСМ, Сумы)

3. Екатерина Мурза («Динамо», ШВСМ, Сумы)

Спорт
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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