В Тростянце завершились всеукраинские соревнования по биатлону Сегодня, 22 февраля, в Тростянецком дендропарке Нескучное завершились всеукраинские соревнования по биатлону памяти Александр Тимофеева.

Сестры Мартыненко с бронзовой призеркой Олимпиады-1994 Валентиной Цербе-Несиной