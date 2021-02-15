В Сумах взяли под стражу наркодилера, у которого изъяли наркотиков почти на 1,5 млн грн Сумской местной прокуратурой 19 февраля 29-летнему сумчанину сообщено о подозрении в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По ходатайству следователя и прокуратура в тот же день решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, наркодилера задержали сотрудники полиции в г. Сумы сразу после того, как он оставил закладку и планировал сделать еще несколько в заранее оговоренных местах. У задержанного при себе было 50 зип-пакетов, заполненных психотропным веществом PVP. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято, по предварительным данным, около 2 кг 30 г альфа-PVP, 230 г амфетамина, 230 г наркотического средства «Каннабис», 79 таблеток МДМА, 3 марки ЛСД и 60 свертков с наркотиками уже расфасованными для закладок. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет около 1,5 млн грн.

Сейчас все изъятые наркотики направлены на экспертное исследование, по результатам которого будет принято решение об изменении квалификации действий подозреваемого, сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.