В Сумской детской горбольнице колют не те препараты? Сумская городская детская больница отреагировала на клевету в соцсети.

В Сумской городской детской клинической больницы Святой Зинаиды прокомментировали информацию, распространенную в соцсетях о том, что ребенку в медучреждении могут сделать укол, который ему не назначали.

«Будьте осторожны!!! в сумской детской больнице на Дзержинского, вашему ребёнку могут уколоть укол, который ему не назначали. Спрашивайте медиков каждый раз, какие препараты дают или колют вашему ребенку», - говорилось в сообщении.

«Именно так создаются фейковые новости.

В течение суток на работников больницы сыплются посты с клеветой о работе в учреждении.

По этому поводу проведено внутреннее служебное расследование, в результате которого изложены факты не подтвердились.

Поэтому при выявлении негативных ситуаций в городской детской больнице просим обращаться в администрацию заведения для своевременного принятия мер по их устранению.

Берегите себя и своих близких», - говорится в сообщении на Фейсбуке странице Профсоюза Сумской городской детской клинической больницы Святой Зинаиды.