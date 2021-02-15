Глуховская городская больница уже с новым руководителем В Глуховском городском совете состоялся конкурс на замещение должности директора КНП «Глуховская городская больница».

Он проходил в соответствии с решением городского совета от 24 декабря. В течение двух недель, с 18 января по 5 февраля, все желающие могли принять участие в нем. Правда, за это время комиссия получила пакет документов только от одного кандидата - Валентины БАРАХОВИЧ, которая до сих пор занимала должность медицинского директора больницы, пишет Неделя.

Конкурс был открытым - с представителями СМИ, видеосъемкой. Из утвержденных сессией членов комиссии присутствовали все шестеро: председатель комиссии, депутат Глуховского городского совета Евгений Скрипник, члены правления ОО «Глуховская районная больничная касса» Галина Стороженко (секретарь комиссии) и Татьяна Савенко, председатель профсоюзного комитета Екатерина Богдашкина, заведующая поликлиническим отделением КНП « Глуховская городская больница »Нина Дубинина, депутат Глуховского городского совета Кристина Лазаревич.

Комиссия заслушала конкурсное предложение. Валентина Барахович подробно описала спектр деятельности больницы, озвучила проблемы, планы, ожидания и риски деятельности учреждения.

Отметила, что в 2020 году стационарно пролечено 6624 человека, что почти на 2 тыс. меньше предыдущего года. Показатель амбулаторного приема в больнице вообще меньше на 100 тыс. больных, по сравнению с 2019 годом. Это связано с пандемией коронавируса и ее следствием - запретом на предоставление определенных медицинских услуг. В. Барахович подчеркнула, такая статистика может негативно повлиять на будущее финансирование заведения Национальной службой здоровья Украины.

В родильном отделении наоборот нарастили потенциал. Так, в 2020 году родилось 358 младенцев, 143 роженицы были из других городов и районов. По словам Барахович, именно благодаря им отделение может остаться с пакетом на роды.

Сегодня в штатном расписании Глуховской городской больницы утверждено 93,25 штатных единиц врачей, 214 - специалистов с неполным высшим медобразованием, 117 - младшего персонала. Докладчик отметила, что в 2021 году впервые не предусмотрены средства из местного бюджета на зарплату работникам больницы. Благодаря заключенным с НСЗУ пакетам медицинских услуг заведение обходится своими заработками. Так, в прошлом году больница получила поступлений в целом – 81,2 млн грн, от Нацслужбы – 56,7млн грн. Больше всего финансировалась стационарная помощь без хирургических операций, лечение больных на коронавирус, гемодиализ.

Значительной затратной частью больницы является заработная плата. За прошлый год она составила 55 млн грн. Коммунальные услуги больницы оплачивает Глуховский городской совет – 3,6 млн грн в 2020 году.

В контексте определения плана работы на 2021 В. Барахович отметила некоторые недостатки в финансировании. Так, на первый квартал получено 24,9 млн грн. Однако, минимальная заработная плата выросла на тысячу, но в договорах по всем пакетами заложені старые цифры. Поэтому, по словам врача, надо работать и работать для обеспечения финансовой стабильности.

Первоочередным в работе заведения В. Барахович видит: заключение коллективного договора, где будут утверждены нормы, условия начисления зарплаты и надбавок; завершение реконструкции здания отделения экстренной медицинской помощи, иначе больница может потерять статус опорной; увеличение пакетов медицинских услуг, в том числе профилактической стоматологической помощи детям, ведение беременных в амбулаторных условиях, медицинской помощи во время острого мозгового инсульта.

Кроме того, планируется расширить перечень платных услуг: создать медицинскую комиссию для осмотра водителей, ввести выезды специалистов по месту жительства пациента. При условии достаточного финансирования предусмотрена закупка видеогистероскопа и видеоколоноскопа, что расширит перечень предоставляемых услуг и будет способствовать увеличению пакетов с НСЗУ. В то же время В. Барахович сообщила о недостаточном количестве квалифицированных специалистов. Для обеспечения всех названных услуг врачам будут предлагать осваивать смежные специальности. Например, травматолог или хирург может стать и эндоскопистом или же получить специализацию врача паллиативной помощи. Сегодня в больнице стажируются 8 интернов, из них 4 хирурга, 2 акушера-гинеколога, окулист и терапевт.

Одним из важных направлений деятельности учреждения Валентина Григорьевна видит восстановление работы отделения трансфузиологии, потому что на закупку крови больница тратит большие средства. Ведь сегодня литр плазмы на торгах стоит 6,5 тыс. грн. Для обеспечения наших больных нужно не менее 80 литров, а это почти полмиллиона гривен. Если же кровь собирать на месте, то себестоимость литра будет примерно 3 тыс. грн. Рассматривает и возможность создания на базе здания бывшего туберкулезного отделения заведения паллиативной помощи.

- Сегодня это актуальный вопрос для общества. Многие люди нуждаются в специальном уходе. И мы могли бы его предоставлять, а государство компенсировало бы расходы по соответствующим пакетом. Считаю, должны начать такую деятельность, - отметила В. Барахович.

После собеседования с кандидатом комиссия признала Валентину Григорьевну победителем конкурса и обратилась с представлением к городскому голове Надежде Вайло о назначении В. Г. Барахович на должность директора КНП «Глуховская городская больница».

О ПОБЕДИТЕЛЕ

Валентина Барахович родилась 5 сентября 1969 года в селе Студенок. После окончания Луганского медицинского института в 1992 году пришла интерном в Глуховскую больницу. После интернатуры с 1994 года работала врачом-терапевтом, занимала должность заведующего терапевтическим отделением Глуховской ЦРБ. С 2003 года была заместителем главного врача по медицинской работе. С 2020 - медицинским директором КНП «Глуховская городская больница».