В Сумах пройдет юношеский турнир по баскетболу

Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (УАБД).
27.02.2021 - начало в 14:00, 28.02.2021 - начало в 9:00.
Команды участницы: КДЮСШ №1 (Сумы), БК «Партизан» (Путивль), БК «Казаки» (Ромны), «Барса» (Шостка) и команда из г. Харьков.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
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