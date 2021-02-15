Из-за порыва теплосети ученики школы на Сумщине учатся дистанционно Из-за порыва теплосети ученики школы на Сумщине учатся дистанционно

Ее ремонт начали 21 февраля. Сегодня в учебном заведении продолжаются сварочные работы. Заменяют часть трубы. Температура воздуха в классах не позволяет детям работать полноценно. Поэтому пока в школе не восстановят теплоподачу, обучение будет происходить дистанционно, пишет Шостка.инфо.

Во время аппаратного совещания городской голова Николай Нога дал указание и начальнику управления образования Натальи Сергейко, и главе старостинского округа Валерию Ястребову проконтролировать, чтобы после окончания отопительного сезона теплосеть перевели полностью.

«Для этого ресурсы есть, и надо, чтобы теплосеть была исправна», - сказал Николай Нога.