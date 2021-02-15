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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23266

Юные ученые с Сумщины будут получать президентскую стипендию

По итогам участия в III этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в 2020 году, слушатели Сумского территориального отделения МАН Анна Фесун, Дмитрий Еременко и Данило Голосный юудут получать стипендии Президента Украины.

Анна Фесун, ученица 10 класса Липоводолинской спецшколы I-III ступеней, воспитанница Липоводолинского дома детей и юношества - абсолютный победитель (I место) III Всеукраинского этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в 2020 году в отделении технических наук секции материаловедения с темой «Магнитная жидкость в изобразительном искусстве».

Дмитрий Еременко, ученик 11 класса Шосткинского лицея - призер (II место) III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в 2020 году в секции журналистики с темой «Фейк как инструмент манипуляции массовым сознанием в информационной войне».

Данило Голосный, ученик 11 класса Шосткинской спецшколы I-III ступеней №1, воспитанник кружков Шосткинской городской Малой академии наук учащейся молодежи и Шосткинской городской станции юных техников - призер (II место) III Всеукраинского этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в 2020 году в отделении технических наук секции научно-технического творчества и изобретательства с темой «Конструирование и изготовление роботизированного лотка для домашних любимцев».

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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